أبيض الشباب يحقق انتصاره الأول في «السلة العربية»

المصدر: جوني جبور ـــ دبي

حقق المنتخب الوطني لكرة السلة للشباب انتصاره الأول في البطولة العربية للمنتخبات تحت 18 عاماً المقامة حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، وتمتد حتى 24 يوليو الجاري بمشاركة سبعة منتخبات عربية. وجاء فوز المنتخب، أول من أمس، على نظيره الجزائري بفارق 18 نقطة «69-51»، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس لحساب الجولة الخامسة من البطولة، كما شهدت الجولة تعزيز المنتخب البحريني صدارته الترتيب العام بفوزه على نظيره الأردني «72-50»، فيما واصل المنتخب التونسي ملاحقته الصدارة بفوزه على المنتخب السوداني «79-68». وأحيا المنتخب الوطني آماله بالمنافسة في المركز الرابع المؤهل وفق نظام البطولة إلى الدور النصف نهائي. من جهته، أكد مدير المنتخب راشد النقبي في تصريحات صحافية، أن «عامل التركيز الذهني كان وراء تحقيق الفوز، وتخطي عقبة الإجهاد البدني الذي تعرض له لاعبونا جراء خوض ست مباريات متتالية».