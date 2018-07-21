دبا الحصن يتعاقد مع محمد مال الله

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أعلن نادي دبا الحصن عن تعاقده مع اللاعب محمد مال الله بعقد لمدة موسم، قادماً من نادي حتا، لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، في خطوة تكشف عن سعي نادي دبا الحصن للمنافسة بقوة في نيل إحدى بطاقتي الصعود لدوري الخليج العربي.

وسبق للاعب محمد مال الله أن مثل أندية خورفكان (الخليج سابقاً) والنصر والعين والشارقة وكلباء والإمارات وحتا.

وعبّر الأمين العام للنادي ومشرف الفريق الأول جمعة الحمودي، في بيان للنادي، عن سعادته بالتعاقد مع اللاعب لما يتمتع به من إمكانات فنية وذهنية مميزة. وأكد أنه مكسب لنادي دبا الحصن. بدوره عبر اللاعب عن سعادته بارتداء قميص دبا الحصن، مؤكداً أنه سيقدم كل ما يملك من خبرة وجهد في سبيل إسعاد الجمهور.