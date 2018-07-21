الجزيرة يدشن مبارياته الودية في معسكر هولندا اليوم

المصدر: إبراهيم الديـب ــ أبوظبـي

يبدأ اليوم فريق الكرة بنادي الجزيرة أولى مبارياته الودية خلال معسكره الخارجي المقام حالياً بمدينة تيغلين في هولندا بلقاء فريق «أي في في»، أحد فرق دوري الدرجة الثانية الهولندي في الثانية ظهراً بتوقيت هولندا. وسيؤدي الفريق مباراته الودية الثانية يوم 24 يوليو مع فريق إف سي يونج رودا، وستقام المباراة الثالثة يوم 28 يوليو مع فريق سبارتا روتردام جي سي، وستقام المباراة الرابعة يوم 31 يوليو مع فريق إف سي إيندهوفن بطل الدوري الهولندي وأحد فرق المقدمة، وستختتم المباريات الودية يوم 3 أغسطس المقبل مع فريق أشيللس 29. من جانبه أشاد المشرف العام أحمد سعيد بالفترة الأولى من المعسكر التدريبي، وأعرب عن ثقته في ظهور الفريق بشكل جيد في منافسات الموسم المقبل، بناء على المؤشرات الإيجابية التي أظهرها اللاعبون. وقال في تصريحات صحافية: «مازلنا في المراحل الأولى من البرنامج الإعدادي للفريق، لكن المؤشرات المبدئية مبشرة وتبعث على الاطمئنان، ونحن سعداء بالحماس العالي والتركيز والاجتهاد الذي يظهره الجهاز الفني واللاعبون للاستفادة بأقصى شكل ممكن من هذه المرحلة المهمة من البرنامج التحضيري للموسم المقبل، ولدينا ثقة كبيرة في وصول اللاعبين لدرجة متقدمة من الجاهزية البدنية والفنية عندما تنطلق منافسات الموسم الجديد بشكل رسمي».

وأعرب عن ثقته في ظهور الثنائي الأجنبي إيرنست أسانتي وسيباستيان سياني بشكل مميز مع الفريق في الموسم الجديد.