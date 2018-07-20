الجزيرة يستأنف ضد قرار الفيفا

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أكد عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الجزيرة المدير التنفيذي عايض مبخوت في تصريح ل "الامارات اليوم " ان شركة الكرة قررت الاستئناف ضد قرار الاتحاد الدولي بتغريم النادي 25 ألف فرنك سويسري وتهديده بخصم 6 نقاط من رصيده في بطولة الدوري للموسم المقبل وحرمانه من قيد لاعبين جدد خلال فترتي الانتقالات الصيفية الحالية والشتوية المقبلة لعدم التزامه بدفع مستحقات مالية متأخرة لبعض لاعبيه الأجانب وإمهاله 60 يوما للوفاء بهذه الالتزامات .

وقال مبخوت " تقدمنا باستئناف للفيفا على هذا القرار وطلبنا الاستعلام عن فحوى الشكاوى المقدمة ضد النادي وبيان تفصيلي بما هو يتعين على النادي القيام به ' وننتظر رد الفيفا على طلبنا.