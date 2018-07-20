حادث سير يؤدي بحياة لاعب في فريق الظفرة

المصدر: معاذ كمبال – أبوظبي

أعلنت شركة نادي الظفرة لكرة القدم عن وفاة لاعب الفريق الأول محمد عبدالله الحمادي "22 عاماً" في حادث سير فجر اليوم الجمعة، وأكدت أنها على اتصال مع ذوي اللاعب وتسأل الله أن يلهمم الصبر على الفقد الجلل.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي الظفرة لكرة القدم، المشرف العام على الفريق الأول، أحمد عمران القبيسي لـ"الإمارات اليوم" إن حالة الوفاة حدثت في حادث سير في الساعة الخامسة والنصف من من فجر اليوم الجمعة وأن إدارة النادي تلقت الخبر الصادم وستكون بجوار ذوي اللاعب في هذه الأوقات الصعبة.

وقدم القبيسي واجب العزاء لأسرة اللاعب باسم جميع المنتسبين لنادي الظفرة من مجلس الإدارة واللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين.

يذكر أن الراحل كان قد انتقل لصفوف فريق الظفرة بداية الموسم الماضي قادماً من صفوف فريق الجزيرة في اليوم الأخير للانتقالات الصيفية.