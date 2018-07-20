المصدر: الامارات اليوم

قيد

اشترط أحد أندية المحترفين على لاعب سابق في أحد أندية دبي، الخضوع لاختبار قبل إقرار التعاقد معه، لأن اللاعب لم يُقيد في الموسم الماضي مع أي فريق، بعد فشله في إيجاد عرض له بالمحترفين، ورفضه اللعب في أندية الهواة.

ميزانية

أبدى رئيس مجلس إدارة أحد أندية المحترفين اندهاشه من حالة الصرف التي يقوم بها نادٍ مجاور لتدعيم صفوفه بلاعبين جدد، لافتاً إلى أنه لو امتلك ربع الميزانية التي صُرفت على اللاعبين لنافس على مقعد في المربع الذهبي.

اهتمام

أبدى نادي عجمان اهتمامه بالحصول على خدمات مهاجم شباب الأهلي، محمد إبراهيم، للدفاع عن ألوان البرتقالي في الموسم المقبل. ويعد إبراهيم واحداً من اللاعبين الذين يسعى البرتقالي لدعم صفوفه بهم قبل بدء الموسم الجديد.

مخالصة

حصل ثنائي شباب الأهلي، فهد خلفان، وسعد خميس، على مخالصة من النادي، تُعطيهما الحق في التوقيع مع أي نادٍ آخر للموسم الجديد. ويدرس اللاعبان عروضاً عدة، أبرزها من نادي الإمارات.

منع

منع نادٍ في دوري الخليج العربي الإعلام من الاقتراب من الفريق، ومحاولة الحصول على أي تصريحات صحافية، سواء من اللاعبين أو الأجهزة الفنية، على الرغم من أن فترة الإعداد لاتزال في بدايتها، ولا توجد مباريات أو بطولات تستدعي هذا العمل.

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