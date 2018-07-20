منتخب الإمارات لأصحاب الهمم يتزعم مونديال كرة القدم في شيكاغو

المصدر: جوني جبورـــ دبي

تصدر المنتخب الوطني لـ«أصحاب الهمم» مجموعته الأولى في بطولة كأس العالم الموحد لكرة القدم المقامة حالياً في شيكاغو بالولايات المتحدة الأميركية، ويسدل الستار عنها مساء غدٍ السبت، وتشهد مشاركة منتخبات 16 دولة.

وجاءت الصدارة الإماراتية للمجموعة الأولى من مونديال شيكاغو بتحقيق منتخب الدولة انتصارين متتالين، حيث فاز الأبيض على المنتخب الروسي بنتيجة 4-صفر ضمن منافسات اليوم الأول من البطولة، قبل أن ينجح أصحاب الإرادة أول من أمس في تحقيق الانتصار الثاني الذي جاء بفوز عريض على المنتخب الكندي بنتيجة 8-صفر. ويقضي نظام البطولة بأن يشارك فيها اللاعبون من أعمار 16 إلى 21 سنة على أن تقام في دورها الأول بنظام دوري المجموعات، تسفر نتائجه عن تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

والجدير ذكره، حجز المنتخب الوطني لـ«أصحاب الهمم» لكرة القدم الموحد مقعده في ربع النهائي بغض النظر عن مواجهته الختامية في دور المجموعات التي جمعته أمس مع فريق «تكساس» الأميركي.

وتعد المشاركة في مونديال الكرة الموحد بمثابة البروفة القوية قبيل مشاركة منتخب الدولة في دورة الألعاب العالمية في أبوظبي 2019.