لجنة المحترفين تفضّل إقامة «سوبر العين والوحدة» في القاهرة

المصدر: سيد مصطفى-دبي

أكد مصدر مسؤول بلجنة دوري المحترفين، أن اللجنة لديها تحفظ على إقامة مباراة السوبر التي ستجمع العين والوحدة 24 أغسطس المقبل في مدينة الإسكندرية، حسبما حدد الاتحاد المصري لكرة القدم في برقيته التي أرسلها لنظيره الإماراتي، مفضلاً إقامتها في القاهرة.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ«الإمارات اليوم»: لدينا تحفظ على مدينة الإسكندرية لعدم دراية لجنة دوري المحترفين بالفنادق التي سيقيم فيها الفريقان وأماكن التدريبات، وكنا نفضل أن تقام المباراة في القاهرة نظراً لوجود تجربة ناجحة للسوبر الإماراتي في العاصمة المصرية الموسم قبل الماضي، وسيتم التشاور مع الاتحاد المصري من أجل إقامة السوبر في القاهرة.

وأقيم السوبر الإماراتي للمرة الأولى بمصر عام 2016، وجمع الجزيرة مع الأهلي، وانتهت نتيجة اللقاء 2/‏‏1 لمصلحة الأخير.

وكان مقرراً أن يُقام السوبر الإماراتي مجدداً في مصر العام الماضي إلا أنه تم تأجيله لظروف إقامة كأس الخليج، ثم أقيم بعد ذلك في العاصمة أبوظبي بين الوحدة والجزيرة، وفاز به أصحاب السعادة 2-صفر.

وأوضح المصدر: «حاولنا التواصل مع الاتحاد المصري في شهر مايو لتحديد مكان إقامة السوبر الإماراتي، وإقامة زيارات ميدانية للمدينة والملاعب التي ستستضيف المباراة، لكن الزيارة لم تكتمل نظراً لانشغال الاشقاء في اتحاد الكرة بتحضيرات منتخب بلادهم للمشاركة في مونديال روسيا».

وشدد المصدر على أن «القرار النهائي بشأن مكان إقامة مباراة السوبر سيتحدد في الأسبوع المقبل بعد دراسة متأنية للموقف، لكن الموقف المبدئي حالياً أن تقام المباراة إما في مدينة القاهرة أو الإمارات في موعدها المحدد قبل يوم 24 أغسطس، إذ لا توجد نية على الإطلاق لتعديل هذا الموعد».

وأرسل اتحاد الكرة المصري خطاباً إلى نظيره الإماراتي أول من أمس يفيد بموافقة الجانب المصري على إقامة اللقاء على ملعب استاد الإسكندرية.

وطالب اتحاد الكرة المصري نظيره الإماراتي بضرورة تأكيد الموعد وتحديد أعداد الجماهير الإماراتية الراغبة في حضور اللقاء من أجل الحصول على الموافقات الأمنية.

وكان الاتحاد الإماراتي لكرة القدم قد أرسل في 25 يونيو الماضي طلباً بشأن إقامة السوبر الإماراتي داخل مصر.

وينتظر الاتحاد المصري الرد بالموافقة من الجانب الإماراتي على لعب السوبر في استاد الإسكندرية.

وأكد مدير عام استاد الإسكندرية الدكتور شريف سعد على جاهزية الملعب لاستقبال الأشقاء الإماراتيين، وإقامة اللقاء داخل وطنهم الثاني مصر.

صحيفة: دينامو زغرب يعزّز صفوفه بلاعب عربي واعد من العين

أشادت صحيفة «calcioslavo» الإيطالية بالصفقة التي أبرمتها إدارة نادي دينامو زغرب الكرواتي، الشهر الجاري، بالتعاقد مع مهاجم فريق العين هداف دوري الخليج العربي للرديف في الموسم الماضي، علي عيد غميل، لموسم واحد على سبيل الإعارة، ووصفت الصحيفة اللاعب بـ«الواعد». وقالت الصحيفة إن «إدارة نادي دينامو زغرب نجحت في تعزيز خط الهجوم استعداداً للموسم الجديد، بالتعاقد مع المهاجم العربي الواعد علي عيد غميل، قادما صفوف فريق العين الذي يعد أحد أفضل الفرق في الدوري الإماراتي لكرة القدم، وإن التعاقد جاء على سبيل الإعارة لفترة مؤقتة». وكان مجلس إدارة شركة كرة القدم، برئاسة غانم الهاجري، وضع في عقد اللاعب مع دينامو زغرب بنداً يلزم النادي الكرواتي بإشراك اللاعب أساسياً في مباريات دوري الفئة الثانية، في حال عدم مشاركته بمسابقة الدوري، حتى يخرج اللاعب بالفائدة المرجوة من إعارته ويكتسب الخبرة المطلوبة.

كما نجحت إدارة النادي الكرواتي في تسجيل اللاعب، علي عيد، في إحدى الجامعات الكرواتية بالعاصمة زغرب، حتى يتمكن من مواصلة تحصيله الأكاديمي بصورة عادية، ولا يتأثر بانتقاله للعيش في كرواتيا.

وعلى جانب آخر، يواصل فريق العين تحضيراته الصباحية والمسائية على هامش معسكره الخارجي، الذي يقيمه حالياً في سلوفينيا، تحت إشراف المدرب الكرواتي، زوران ماميتش، استعداداً للموسم الجديد، وستتوجه بعثة الفريق، الخميس المقبل، إلى كرواتيا لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري في البطولة العربية.