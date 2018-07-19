اتحاد كلباء يجدد التعاقد مع المدافع حمدان ناصر

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

اعلن نادي اتحاد كلباء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، اليوم، عن تجديد التعاقد مع اللاعب حمدان ناصر لخمسة مواسم مقبلة، حتى العام 2023، وذلك لتمثيل الفريق الاول في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي.

ويلعب حمدان ناصر بأكثر من مركز في خط الدفاع، ويعتبر من الركائز الاساسية للفريق، ويجيد اللعب بمركز قلب الدفاع وكظهير أيسر، وسبق له تمثيل المنتخب الوطني للشباب والأولمبي، كما وشارك مع اتحاد كلباء في الموسم 2016-2017، عندما كان الفريق يلعب في دوري الخليج العربي، ويأتي التعاقد مع اللاعب الموهوب، بعد المردود الفني المميز الذي قدمه في الموسم الماضي لدوري الدرجة الاولى، وساهم بصعود الفريق لدوري الاضواء.