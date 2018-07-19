خورفكان يدشن استعداداته لدوري «الهواة»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

دشن الفريق الأول لنادي خورفكان لكرة القدم، استعداداته التدريبية، أول من أمس، للمشاركة في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى تحت إشراف المدرب الصربي ميودراغ جيسيج.

وتضمنت التدريبات بعض الوصلات التكتيكية باستخدام الكرة ومن دونها، وإتقان التمرير القصير والطويل بزوايا الملعب، وتبادل المراكز، والجري السريع، بالإضافة إلى المراوغة والتصويب من خارج الخط، مع التأكيد على لعب الكرة من لمسة واحدة.

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز النعيمي لـ«الإمارات اليوم»: «ثقتنا عالية بلاعبي الفريق والجهازين الفني والإداري لإيجاد توليفة مميزة لفريق قادر على المنافسة بقوة للتأهل إلى دوري الخليج العربي وثقتنا عالية بذلك». وتابع المران عضوا مجلس الادارة نايف المنصوري وخالد مراد، ومدير الفريق على خليل.