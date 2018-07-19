منتخب المبارزة ينهي معسكر الصين استعداداً للمونديال

المصدر: الامارات اليوم

أنهى المنتخب الوطني للمبارزة، أمس، معسكره الدولي الخارجي، الذي أقيم بمدينة ووشي الصينية، تمهيداً لمشاركته ببطولة العالم، أهم وأكبر بطولات المبارزة العالمية، والمقرر انطلاقها غداً بالمدينة نفسها، وتستمر منافساتها حتى 26 من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 750 لاعباً ولاعبة، يمثلون أكثر من 70 دولة.

وتتكون بعثة المنتخب الوطني من أربعة لاعبين ولاعبتين، هم: عبدالله الحمادي وعلي الحمادي والعنود مبروك في سلاح الآيبيه، وعلي الحمادي في سلاح السابر، وخالد المرزوقي وشهد خرام في سلاح الفلوريه.

وكان المنتخب قد انخرط، الأسبوع الماضي في معسكر الصين، بمشاركة نخبة من أبطال منتخبات الدول المتقدمة باللعبة أمثال منتخبات الصين وروسيا والبرازيل ومصر، والعديد من المنتخبات القوية التي حصل لاعبوها على ألقاب أولمبية وعالمية، ويصاحب اللاعبون المدرب شريف محمود، مدرب المنتخبات الوطنية.