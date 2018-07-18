شباب الأهلي يوجه رسالة شديدة العتاب إلى النصر

المصدر: محمد أبو إسماعيل-دبي

وجه نادي شباب الأهلي رسالة عتاب شديدة إلى نادي النصر حول "دخول النادي في مفاوضات تعاقدية مباشرة مع عدد من لاعبي النادي في مختلف المراحل"، ومؤكدا على أهمية "ترسيخ ثوابت احترام الأندية باعتبارها مؤسسات دائمة".

وقال البيان "يؤسفنا احاطتكم علما بأن العلاقة بين الأندية تأسست على احترام وتبادل وجهات النظر، في اطار من الحرص على عدم التدخل في ادارة وانظمة الاندية لبعضها، وان ما لمسناه من تعرض واضح وصريح من بعض ممثلي ناديكم لمصالح نادي شباب الأهلي خصوصا الدخول في مفاوضات تعاقدية مباشرة مع العديد من لاعبي النادي في مختلف المراحل من الفريق الاول الى المراحل السنية واغرائهم بالوعود والمزايا المادية والعينية والتي لا تستند الى اية اسس سليمة الامر الذي اسفر عن زيادة القيمة التعاقدية للاعبين وساهم في ارتفاع المصروفات المالية على النادي مما شكل عبئا اضافيا على الميزيانية المالية في ظل العديد من التحديات التي تواجه الاندية في الوضع الحالي على الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس دبي للحد من الزيادات المالية في مصروفات الاندية.

وتابع البيان "حرصاً منا على حماية الأسس التاريخية التي بنيت عليها علاقة الناديين الكبيرين فإننا نتطلع إلى ترسيخ ثوابت احترام الأندية باعتبارها مؤسسات دائمة وافرادها عابرون والجميع يسعى لحماية حقوق مؤسسته".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الرسالة الإدارية من نادي شباب الأهلي إلى نادي النصر تشير إلى قيام الأخير بمفاوضات مع عدد من لاعبي شباب الأهلي في مختلف المراحل السنية وهو ما جعل هناك مزايدات في أسعار اللاعبين وكلف النادي أموال إضافية.

وجاءت الرسالة وفق ما هو مذكور كرد على طلب نادي النصر لخوض مبارياته في استاد شباب الأهلي فرع العوير، لكن الرسالة تحدثت عن "مفاوضات تعاقدية مباشرة مع العديد من لاعبي الفريق"، منها اللاعب محمد مرزوق الذي انتقل من شباب الأهلي إلى النصر، وايضاُ حبيب الفردان، الذي ستعلن انتقاله في الساعات القادمة إلى النصر قادماً أيضاً من شباب الأهلي بعد فترة من المفاوضات بين اللاعب والناديين.