لجنة الحكام تُصعّد 26 حكماً إلى الفريق الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشنت لجنة وإدارة الحكام في اتحاد الكرة، أول من أمس، ورشة عمل لحكام المراحل السنية ودوري الأولى والرديف، عصر أول من أمس (الاثنين) بمقر الاتحاد في دبي، بمشاركة 26 حكماً، تحت إشراف عضو لجنة الحكام رئيس فريق عمل المراحل السنية محمد الجنيبي، وعضو اللجنة أحمد الشامسي، بالإضافة إلى أعضاء فريق العمل: صالح المرزوقي، وسلطان ساحوه، وعبدالواحد خاطر، والمدير الفني للحكام ستيف بينت.

من جانبه، أكد صالح المرزوقي أن هذه الورشة تأتي ضمن خطة وبرنامج اللجنة للموسم الرياضي الجديد، وبعد نجاح هؤلاء الحكام في حجز مكانهم ضمن حكام الفريق الأول، نتيجة للأداء التحكيمي الجيد الذي قدموه خلال إدارتهم لمباريات المراحل السنية ودوري الدرجة الأولى والرديف، وتم ضمهم لمعسكر الفريق الأول المقرر إقامته في ألمانيا أواخر الشهر الجاري.

وأوضح المرزوقي، أن لجنة الحكام باتحاد الكرة توفر كل التجهيزات والمعدات التحكيمية اللازمة لجميع الحكام، ووضعت برنامج إعداد فنياً وتدريبياً لتنمية المهارات والجاهزية المطلوب للوصول للمرحلة المقبلة من مشوارهم التحكيمي.