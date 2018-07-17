دبا الحصن يدشن تدريباته تمهيداً للسفر إلى ألمانيا

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

دشن الفريق الأول لنادي دبا الحصن يوم امس تدريباته استعدادا للمشاركة في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى وذلك بمشاركة 25 لاعب استعداد للسفر إلى ألمانيا يوم التاسع و العشرين من الشهر الحالي، بحضورالامين العام للنادي ومشرف الفريق الأول جمعة الحمودي و أعضاء مجلس الادارة و الجهاز الاداري للفريق عبيد خميس رشود وسعيد محمد الوتري، والمدرب المواطن بدر طبيب.

وبخصوص اللاعب الاجنبي الثاني، اوضح جمعة عبد الله بأنه سوف يحسم موضموعه قريبا بعد ان تم التعاقد مع اللاعب الدولي اليمني عبد الواسع المطري و ان جهود الإدارة تتركز في توفير الجو الرياضي المناسب للصعود لدوري المحترفين من خلال الإستقرار