العين يوجه الدعوة إلى مدرب منتخب كرواتيا زلاتكو

المصدر: العين - الإمارات اليوم

وجه نادي العين الرياضي الثقافي ممثلاً في رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين الرياضي للاستثمار، محمد بن ثعلوب الدرعي، الدعوة لمدرب فريق العين السابق زلاتكو داليتش الحائز مع منتخب كرواتيا مركز الوصافة في مونديال كأس العالم، لحضور احتفال نادي العين بمناسبة يوبيله الذهبي ديسمبر المقبل.

وأكد بن ثعلوب للموقع الرسمي لنادي العين أمس، أن دعوة مدرب منتخب كرواتيا تأتي عرفاناً وتقديراً لبصمته في بطولة كأس العالم التي اختتمت يوم الأحد في روسيا بنجاح كبير لم يسبق له مثيل، والتي خرج منها منتخب كرواتيا غير المرشح بفضية المركز الثاني التي تمثل إنجازاً تاريخياً.

واختتم الدرعي: «استحقت روسيا كأس التميز التنظيمي لخروج المونديال في ثوب رائع استحقت عليه الإشادة، على الرغم من الهواجس الأمنية التي سبقت انطلاقة المونديال، إلا أن موسكو قبلت التحدي لتقدم نسخة تنظيمية استثنائية رائعة من الجوانب كافة».