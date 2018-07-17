معسكر تدريبي مشترك بين «فتيات الدراجات» والمنتخب السعودي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - الشارقة

اعتمدت اللجنة النسائية باتحاد الدراجات المعسكر المشترك الذي سيقيمه منتخب الفتيات مع المنتخب السعودي للفتيات للدراجات خلال شهر سبتمبر المقبل في الإمارات، استعداداً للمشاركات الخليجية والعربية المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة النسائية، ولجنة التسويق باتحاد الدراجات برئاسة نورة الجسمي، بوجود أمين السر العام للاتحاد، عبدالناصر عمران الشامسي، وأعضاء اللجنتين الوازنة فلاح، وفاطمة الشامسي، ومهدي عزيز. وقالت مريم الشامسي، في تصريح صحافي، إنه تم اعتماد بطاقة «فزعة» الجديدة الخاصة بخصومات الرياضيين، وسيتم الكشف عنها والإعلان عن مميزاتها قريباً، كما تم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد طواف السيدات، وتم بحث إقامته في مختلف إمارات الدولة، وليس في دبي فقط، وهي الفكرة التي لاقت قبولاً لدى العديد من الشركات والممارسين للعبة.

وأضافت مريم: «تم اعتماد وتحديد آلية استقطاب الممارسين لرياضة الدراجات من أبناء المواطنات وحملة الجوازات ومواليد الدولة والمقيمين، من أجل الاستفادة من قرار رئيس الدولة، وبحث اتساع قاعدة المشاركين في اللعبة».

وتابعت نورة الجسمي: «تم أيضاً خلال الاجتماع الحديث عن زيارات الأندية في الدولة من أجل حثهم على تكوين فرق للفتيات للدراجات، وكانت البداية من ناديي النصر وشباب الأهلي، بعدما تم اعتماد مشاركة فريق أبوظبي للدراجات».