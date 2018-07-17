الجسمي «أستاذ» سباحة على مستوى آسيا

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

تُوج سباح نادي الوحدة والمنتخب الوطني، عبيد الجسمي، بميداليتين برونزيتين في بطولة آسيا الأولى للأساتذة، التي أقيمت في اليابان، وانتهت مساء أمس، ليحقق البطل الأكثر تتويجاً بالميداليات في تاريخ السباحة الإماراتية إنجازاً جديداً يضاف إلى بطولاته، إذ تعد الميداليتان أول إنجاز للسباحة الإماراتية على مستوى آسيا.

من جانبه، أشاد رئيس اتحاد السباحة، سلطان السماحي، بما حققه السباح عبيد الجسمي، وفوزه بأول ميداليتين آسيويتين في تاريخ السباحة الإماراتية ببطولة آسيا للأساتذة في اليابان، وأكد السماحي أن الاتحاد يدعم كل الأبطال ممن يرفعون علم الدولة في المحافل الدولية، وأشار إلى أن برنامج عمل الاتحاد سيصب على بناء أبطال المستقبل ودعمهم في جميع المحافل.

وحقق الجسمي برونزية الإمارات الأولى في البطولة بسباق 200 متر متنوع في أول يوم بالبطولة، وكان قريباً من الميدالية الذهبية في اليوم الثاني بسباق 50 متر فراشة، الذي خسر فيها بفارق جزء من الثانية عن أول سباحين حصلا على الميداليتين الذهبية والفضية.

وأوضح رئيس الاتحاد، في تصريحات صحافية، أن هذا الإنجاز في أول بطولة أساتذة سيفتح آفاقاً جديدة لكل الإبطال السابقين للمشاركة، وأن الاتحاد يرحب بفتح باب المشاركة، كما ثمّن السماحي جهود عبيد بالعمل الدؤوب للمشاركة، وحرصه على النجاح، ورفع علم الدولة، والمشاركة طوال الفترة السابقة بالسباقات المحلية، للحفاظ على مستواه الفني والبدني، من أجل المشاركة في بطولة الأساتذة.