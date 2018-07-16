نادي العين يوجه الدعوة لمدرب المنتخب الكرواتي زلاتكو

المصدر: العين - الإمارات اليوم

وجه نادي العين الرياضي الثقافي ممثلاً في رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين الرياضي للاستثمار، محمد بن ثعلوب الدرعي الدعوة لمدرب فريق العين السابق زلاتكو داليتش الحائز مع منتخب كرواتيا بوصافة مونديال كأس العالم لحضور احتفال نادي العين بمناسبة يوبيله الذهبي في ديسمبر القادم.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين الرياضي للاستثمار في حديثه للموقع الرسمي لنادي العين اليوم أن دعوة مدرب منتخب كرواتيا تأتي عرفانا وتقديرا لبصمته في بطولة كأس العالم التي اختتمت يوم السبت في روسيا بنجاح كبير لم يسبق له مثيل والتي خرج منها منتخب كرواتيا الغير المرشح بفضية المركز الثاني الفضي والتي تمثل إنجازا تاريخيا لم يتحقق في تاريخ بلاده الكروي.

واختتم محمد بن ثعلوب الدرعي: "لقد استحقت روسيا كأس التميز التنظيمي لخروج المونديال في ثوب رائع استحقت عليه الإشادة بالرغم من الهواجس الأمنية التي سبقت انطلاقة المونديال إلا أن موسكو قبلت التحدي لتقدم نسخه تنظيمية استثنائية رائعة من كافه الجوانب لتكسب احترام العالم كما كان متوقعا كما ذكرت في مقالي الأول الذي أكدت فيه قدرة روسيا على تقديم بطولة نموذجية لتنال تقدير العالم والمنتخبات المشاركة والجماهير التي تقاطرت من كافه إنحاء المعمورة لتؤكد قدرتها التنظيمية في كافه المجالات ليعود الجميع لبلدانهم بابتسامة رائعة تعكس رضا الجميع على حسن الضيافة ودقة التنظيم بعد أن عاش الجميع أيام خالدات ستظل في ذاكرة التاريخ الكروي".