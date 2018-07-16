سدراني الفجيرة وصيفاً لدولية بارشبن و يتخطى حاجز الـ 2000 نقطة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

نجح لاعب منتخب الامارات ونادي الفجيرة للشطرنج استاذ الاتحاد الدولي عمار السدراني، من تخطي حاجز الألفين نقطة حسب تصنيفات الاتحاد الدولي و تحقيق إنجاز شخصي مميز له ولناديه، جاء ذلك بعد فوزه بالمركز الثاني في بطولة بارشين الدولية والتي اختتمت في صربيا برصيد 7.5 نقطة من اصل 9 نقاط ب 6 مرات فوز و3 تعادلات، وارتفع تصنيفه الدولي 125 نقطة ليكسر حاجز 2000 نقطة حيث بدا البطولة بالمركز 32 حسب تصنيف اللاعبين المشاركين وأنهاه بالمركز الثاني

وبهذه المناسبة اهدى رئيس مجلس ادارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة الدكتور عبد الله علي ال بركت الانجازات المميزة للنادي الى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة حفظه الله ورعاه للاستراتيجية الثاقبة التي مهدت لنقلة نوعية في رياضة الذهن والذكاء مثمنا الدعم اللامحدود لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والمتابعة والتوجيهات السديدة لسمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد وذلك بمناسبة الانجاز التأريخي للاعب

من جهته قال نائب رئيس مجلس ادارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة محمد عبد الله الزعابي: من دواعي السرور ان هذا النجاح تحقق في بطولة عالمية معروفة بقوتها ونوعية اللاعبين الذين شاركوا فيها وغالبيتهم من اصحاب الألقاب الدولية الرفيعة المستوى وتزامن الفوز بتحقيق تصنيف جديد هو الاول للاعبي النادي الناشئين الذين نعدهم للمستقبل فضلا عن ان الانجاز تحقق في عام زايد وسعداء للنجاح الذي حققه زملائه خليفة خالد ومحمد سعيد اليليلي وعلي الزعابي وهو مدعاة فخر للجميع وحافز لبقية زملائهم اللاعبين في النادي للتفوق أيضاً.