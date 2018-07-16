بطولة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات السبت المقبل

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

تنطلق النسخة الثانية من بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات بميادين نادي امبريفيد بمدينة تودي الإيطالية، السبت المقبل، برعاية أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

وأعرب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للرماية رئيس اللجنة المنظمة العليا اللواء د.أحمد ناصر الريسي، عن سعادته باستئناف البطولة بعد النجاحات الفنية والتنظيمية والترويجية التي تحققت في عامها الأول، وقال في تصريحات صحافية: «من دواعي سرورنا وفخرنا أن تحمل هذه البطولة اسم أم الإمارات لتكون فكرة رائدة وغير مسبوقة وتمثل حلم راميات العالم كافة، ولتحمل في طياتها رسائل إلى كل سيدات العالم، وليتحول حلمهن إلى حقيقة واقعة وتكون محل تقدير واهتمام الاتحاد الدولي للرماية، وكل عشاق ومحبي رياضة الرماية في العالم».

وأشاد اللواء د.أحمد ناصر الريسي بالدعم الكبير واللا محدود الذي تقدمه أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للمرأة، مشيراً إلى أن «هذا الدعم مكن المرأة من تحقيق الكثير من المكاسب وواكبت كل مراحل الاتحاد ومسيرة التنمية».

وأضاف أن «رماية السيدات العالمية تدين بهذا التطور لأم الإمارات التي منحتها فرصة ذهبية للتحليق الى آفاق أرحب، لتكون جنباً الى جنب مع الرجل الذي ظل يحظى بالراعية لوحده طوال السنوات الماضية».

وذكر اللواء الريسي، أن الجولة المقبلة ستقام بميادين نادي الصيد في السادس من أكتوبر بمصر خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى الأول من اكتوبر المقبلين، ثم الجولة الثالثة بمدينة الرباط المغربية خلال الفترة من 19 وحتى 26 من أكتوبر، وستختتم النسخة الثانية بجولة الإمارات التي يحتضنها نادي العين للفروسية والرماية والغولف خلال الفترة من الرابع وحتى الـ11 من شهر ديسمبر 2018.

من جهتها، أشادت مديرة الاتحاد النسائي العام نورة خليفة السويدي، بما حققته البطولة من نجاحات فنية وتنظيمية محققة لأهدافها السامية التي أقيمت من أجلها، لتسهم في دفع حركة الرياضة النسائية العالمية قدماً وتطوير مستويات الراميات من مختلف بلدان العالم.

وقالت السويدي إن «هذه النجاحات خلقت لدينا روح التحدي على استمرار البطولة والخروج بنتائج أضخم، لأن أم الإمارات علمتنا أن سقف طموحاتنا بلا حدود، وأن مبادرات سموها تحمل الخير للإنسانية جمعاء».

وأضافت: «حققت البطولة في نسختها الأولى نجاحات غير مسبوقة وكانت مدعاة لسعادتنا وفخرنا، ولذلك رسالتنا وصلت إلى شتى بقاع الأرض، لأن توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، تركزت على أن تعود المشاركات إلى بلدانهن وهن يحملن أطيب الذكريات عن الإمارات».