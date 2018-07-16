أمهار مربط دبي تتألق في أول أيام كأس «إيلران» الدولية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تصدر مربط دبي للخيول العربية مسابقات الخيول بعمر السنة، في منافسات اليوم الأول من بطولة كأس «إيلران» للخيول العربية الأصيلة المصنفة من الفئة (ب)، التي اطلقت أمس بمدينة بيلسن ببلجيكا. وتشير النتائج الأولية إلى إقدام المربط على إحراز ذهبيتين في المنافسات النهائية لبطولة الكأس، أسوة بما أحرزه في بطولة مونتيفالكو الدولية للخيول العربية الأصيلة بإيطاليا قبل أيام.

وجاءت صدارة مربط دبي في منافسات اليوم الأول على كأس إيلران الدولية بالتفوق الجمالي للمهرة «دي رنانة» وهي من الفحل المنتج دي خطاف والفرس جميلة، مسجلة المركز الأول في مجموعتها بين المهرات بعمر السنة بـ41.33 نقطة من 50. كما زاحمت المهرة «دي غالية» من الفحل إف إيه إل رشيم والفرس دي أغدير منافستها على المركز الثاني المهرة شمايل الزبير بتعادل بمعدل 40 نقطة من 50 لكل منهما.

وفي منافسات الأمهار بعمر السنة تمكن المهر «دي هباش» من الفحل دي خطاف والفرس دي نور، في مشاركته الأولى من تسجيل بصمته القيادية متصدراً مجموعته بالمركز الأول بـ40.67 نقطة من 50. بينما تمكن المهر «دي شجاع» ابن الفحل غزال الشقب والفرس إف تي شيلا من التمركز ثالثاً في مجموعة قوية بمسابقة المهور بعمر السنتين.