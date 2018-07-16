أبيض الكاراتيه يهدي الإمارات برونزية آسيا

المصدر: جوني جبور - الشارقة

أهدى لاعبو منتخب رجال الكاراتيه مروان المازمي، وأمين العوض، وخليفة العبار، أول من أمس، الرياضة الإماراتية الميدالية البرونزية للبطولة الآسيوية الخامسة عشرة للرجال والسيدات، المقامة في العاصمة الأردنية عمان، وأسدل الستار عنها مساء أمس.

وجاءت البرونزية الإماراتية ضمن منافسات فئة الكاتا، وذلك بعد أن حسم لاعبي المنتخب لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بالفوز على منتخب هونغ كونغ بنتيجة «3-2»، مع العلم أن المنتخب الإماراتي سبق له في البطولة ذاتها أن خسر في نصف النهائي بالنتيجة ذاتها أمام المنتخب الياباني المتوج بالميدالية الذهبية.

من جهته أشاد نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الإماراتي اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي، بإنجاز أبناء الإمارات، وقال في تصريحات صحافية، إن: «حصد كاراتيه الإمارات برونزية اسيا ما هو إلا مؤشراً على التطور الدائم على صعيد اللعبة في الدولة، خصوصاً أن المنتخب كان قاب قوسين أو أدنى من بلوغ النهائي».

وأضاف: «النتائج الإيجابية تمنح اللاعبين مزيداً من عامل الثقة بالنفس نحو بذل مزيدٍ من الجهد السبيل الوحيد في لعبة الكاراتيه في مواصلة تحقيق هذه النتائج وبلوغ مراحل أعلى من الإنجازات».