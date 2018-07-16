بكاري كونيه أول أجانب الإمارات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - رأس الخيمة

أنهى فريق الإمارات تعاقده مع اللاعب الإيفواري بكاري كونيه، ليكون أول اللاعبين الأجانب في الموسم الجديد، بعد أن قرر النادي الاستغناء عن أجانبه الأربعة الموسم الماضي، ويملك كونيه خبرة في دوري الخليج العربي، حيث سبق له الوجود مع فريق عجمان وقدم موسماً رائعاً.

وأعلن نادي الإمارات رسمياً تقديم اللاعب للجمهور أمس، بوجود رئيس مجلس إدارة شركة الكرة محمد إسماعيل العوضي.

ومن جانب آخر، علمت «الإمارات اليوم»، أن الفريق الخيماوي اقترب من التعاقد مع لاعب برازيلي، قبل التوجه إلى المعسكر الخارجي، في حين لم يحسم المدرب التونسي جلال قدري رغبته في التعاقد مع لاعب مدافع أو وسط مدافع، وهو ما يبحث عنه الفريق الفترة المقبلة.