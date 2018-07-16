العين يواصل معسكره في سلوفينيا

المصدر: معاذ كمبال - العين

أجرى فريق العين لكرة القدم حامل لقب كأس رئيس الدولة ودوري الخليج العربي، حصتين تدريبيتين صباح ومساء أمس، ضمن المعسكر الخارجي الذي يقيمه حالياً في سلوفينيا، استعداداً للموسم الكروي الجديد، الذي سيشهد مشاركته في ست بطولات رسمية، ويستهلها بلقاء وفاق سطيف الجزائري في البطولة العربية للأندية.

ونشر العين على موقعه في «تويتر» صوراً للحصص التدريبية الصباحية والمسائية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي زوران ماميتش، وبمشاركة مجموعة من اللاعبين الدوليين والأجانب، ومن المقرر أن يكتمل عقد اللاعب خلال الساعات المقبلة بانضمام بقية اللاعبين، وفي مقدمهم قائد الفريق عمر عبدالرحمن (عموري).

ويستمر معسكر الفريق في سلوفينيا حتى 17 أغسطس المقبل، موعد عود الفريق للدولة لاستكمال التحضيرات للمواجهة التي ستجمعه بفريق الوحدة في السوبر، والمقرر له بصورة مبدئية يوم الـ23 من أغسطس المقبل على استاد برج العرب في مصر.

وخلال فترة المعسكر سيتوجه الزعيم إلى كرواتيا 26 الجاري لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري في البطولة العربية، إذا ستقام مواجهة الذهاب يوم 31، بينما يقام لقاء الإياب يوم الرابع من أغسطس لتعود البعثة لسلوفينيا مجدداً لاستكمال البرنامج الإعدادي.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق تجربتين وديتين في سلوفينيا يومي 21 و26 من الشهر الجاري، ستحدد هوية المنافسين خلال الأيام المقبلة، على أن يؤدي تجربة ودية ثالثة يوم 14 من أغسطس المقبل.