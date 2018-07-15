«ياس» تفوز بثنائية «الوثبة ستاليونز»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت خيول «ياس» لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ثنائية مستحقة، عبر المهرة «باسل» في سباق بري رازيا للفئة الثالثة، والمهر «أديب» في سباق كأس الوثبة ستاليونز، المخصص للخيول العربية الأصيلة، الذي أقيم أول من أمس بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة العاشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، وبالتزامن مع «عام زايد» والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده، بشعار «عالم واحد.. 6 قارات.. أبوظبي العاصمة».

وشارك في سباق كأس الوثبة ستاليونز (بري نيزدور) لمسافة 1900 متر، البالغ جائزته المالية 16,000 يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات، 11 خيلاً، تنافسوا بضراوة من أجل الفوز بالسباق.