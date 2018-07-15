أسانتي وسياني ينضمان إلى تدريبات الجزيرة في هولندا

المصدر: إبراهيم الديب ــــ أبوظبي

انضم لاعبا الجزيرة الأجنبيان الجديدان الكاميروني سباستيان سياني والغاني إرنيست أساننتي، إلى تدريبات الفريق التي انطلقت أمس، بمعسكر هولندا الخارجي، والذي سيقام لمدة ثلاثة أسابيع استعداداً للموسم الجديد.

وقال مدير الفريق حسين سهيل لـ«الإمارات اليوم»: «انضم اللاعبان سياني وأسانتي إلى معسكر الفريق الذي يضم 27 لاعباً اختارهم الجهاز الفني بقيادة الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني الجديد، وانتظما في التدريبات مع بقية زملائهما استعداداً لأولى المباريات الودية التي يلعبها الجزيرة خلال المعسكر مع أحد فرق دوري الدرجة الثانية الهولندي يوم 21 يوليو الجاري».

وتعاقد الجزيرة مع الكاميروني الدولي سيباستيان سياني لاعب وسط ارتكاز نادي انتويرب البلجيكي (31 عاماً) لمدة موسم واحد قابل للتجديد، وسبقه في التعاقد مع الغاني إرنيست أسانتي (29 عاماً) الجناح الأيمن لفريق نردشيلاند الدنماركي لمدة عامين.

وقال مدير الفريق حسين سهيل لـ«الإمارات اليوم»: «بدأت أمس السبت تدريبات الفريق بالمعسكر الخارجي، التي تقام يومياً على فترتين، بمشاركة 27 لاعباً ليس من بينهم بعض لاعبي منتخبي الشباب والأولمبي الذين سينضمون للمعسكر في وقت لاحق، لارتباطهم باستعدادات الفريقين للاستحقاقات الدولية المقبلة».

وقال: «سيؤدي الفريق خلال المعسكر خمس مباريات ودية أبرزها مع فريق إيندهوفن أحد أندية المقدمة في الدوري الهولندي يوم 31 يوليو، وستبدأ المباريات الودية يوم 21 يوليو مع أحد فرق دوري الدرجة الثانية الهولندي، والمباراة الثانية ستقام يوم 24 يوليو مع فريق إف سي يونج رودا، وستقام المباراة الثالثة يوم 28 يوليو مع فريق سبارتا روتردام جي سي، وستقام المباراة الرابعة يوم 31 يوليو مع فريق إف سي إيندهوفن بطل الدوري الهولندي وأحد فرق المقدمة، وستختتم المباريات الودية يوم 3 أغسطس مع فريق أشيللس 29».

وأضاف: «بعد العودة من معسكر هولندا يوم 5 أغسطس المقبل، سيحصل اللاعبون على راحة من يومين إلى ثلاثة، ومن المتوقع أن تقام مباراة ودية بعد استئناف التدريبات في حال طلب المدير الفني ذلك، استعداداً للقاء النصر السعودي في ذهاب دور 32 للبطولة العربية للأندية التي ستقام بالعاصمة السعودية الرياض يوم 13 أغسطس».

من جانب آخر، انضم البرازيلي ليوناردو بيريرا مهاجم الفريق العائد من إعارة لنادي النصر السعودي لمدة موسم واحد إلى معسكر الفريق، وتتجه النية لإعادة قيد اللاعب في صفوف الفريق مع مواطنه رومارينهو لإكمال قائمة اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق.