الغيني سيمون ينظم لصفوف مسافي

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

تعاقد مجلس ادارة نادي مسافي مع اللاعب الفرنسي الجنسية الغيني الاصل سيمون فيندونو بعقد يمتد لموسم واحد وذلك لتمثيل الفريق الاول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى قادما من نادي صحار العماني، وذلك في محطة جديدة مع الاندية الاماراتية بعد ان سبق له تمثيل اندية اتحاد كلباء وعجمان وشباب الاهلي دبي والشارقة، وعبر اللاعب سيمون (33) سنة عن سعادته بالعودة للعب في الدوريات الاماراتية، ومؤكدا ان سيجتهد من اجل تقديم افضل مردود فني مع مسافي من اجل الحفاظ على سمعته الفنية في الدولة.

من جهته قال مدرب مسافي المغربي ابراهيم بفود للامارات اليوم: نعتبرالتعاقد مع سيمون اضافة فنية للفريق ونعول على خبرته ألمتراكمة في دعم تطلعات اللاعبين الشباب، وتابع: تم التجديد مع اللاعب السنغالي يالي جاني ايضا وهنالك لاعبين اخرين ونعول على ظهور طيب في الموسم المقيل.