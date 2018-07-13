الجزيرة يتعاقد مع الكاميروني سياني ويغادر إلى هولندا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة إتمام التعاقد مع الكاميروني الدولي، سيباستيان سياني، لاعب وسط ارتكاز نادي انتويرب البلجيكي (31 عاماً) لمدة موسم واحد قابل للتجديد. ووقّع اللاعب عقد انضمامه للجزيرة، أول من أمس، في حضور مدير الفريق حسين سهيل.

وسيشارك اللاعب في معسكر الفريق الخارجي، الذي يقام بهولندا، اعتباراً من اليوم، لمدة ثلاثة أسابيع.

ويعد التعاقد مع الكاميروني سياني هو الصفقة الثانية للجزيرة من اللاعبين الأجانب، بعد التعاقد مع الغاني إرنيست أسانتي (29 عاماً)، الجناح الأيمن لفريق نردشيلاند الدنماركي، لمدة عامين. وقال مدير الفريق، حسين سهيل، لـ«الإمارات اليوم»: «ستغادر بعثة الجزيرة العاصمة أبوظبي، اليوم، في طريقها إلى هولندا لإقامة معسكر خارجي استعداداً للموسم الجديد، وتبدأ، غداً، تدريبات الفريق، التي تقام يومياً على فترتين، وسيؤدي الفريق خلال المعسكر خمس مباريات ودية، أبرزها مع فريق إيندهوفن، أحد أندية المقدمة في الدوري الهولندي، يوم 31 يوليو، وستبدأ المباريات الودية يوم 21 يوليو مع أحد فرق دوري الدرجة الثانية الهولندي، والمباراة الثانية ستقام يوم 24 يوليو مع فريق «إف سي يونج رودا»، وستقام المباراة الثالثة يوم 28 يوليو مع فريق «سبارتا روتردام جي سي»، وستقام المباراة الرابعة يوم 31 يوليو مع فريق «إف سي إيندهوفن»، بطل الدوري الهولندي وأحد فرق المقدمة، وستختتم المباريات الودية يوم الثالث من أغسطس مع فريق «أشيللس 29».