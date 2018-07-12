العنابي إلى معسكر النمسا بعد غد

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

بدأ فريق الكرة الأول بنادي الوحدة تدريباته أمس بأكاديمية النادي بالشهامة استعدادا للموسم الجديد، وقاد المدير الفني الروماني لورينت ريجيكامب والجهاز المعاون الاختبارات البدينة التي سوف تختتم غدا بمشاركة جميع اللاعبين المنضمين لقائمة العنابي والتي تم اختيارها من قبل المدرب وتضم 27 لاعبا في مقدمتهم الثلاثي الاجنبي الارجنتيني سبستيان تيجالي والكوري شانغ ريم والمغربي مراد باتنا.

وكان العنابي قد أكمل الفحوص الطبية الدورية للاعبين على مدار 3 أيام بمركز الزعفرانة الطبي في العاصمة أبوظبي ، تحت إشراف كادر طبي متخصص بمتابعة طبيب النادي الدكتور أحمد حمدي ، وذلك لضمان جاهزية اللاعبين صحيا وبدينا قبل انطلاق التدريبات في المعسكر الخارجي .

وتغادر بعثة الوحدة أبوظبي صباح بعد غد السبت الى النمسا لإقامة المعسكر الخارجي الذي سيقام على فترتين و يستمر حتى يوم 17 أغسطس المقبل ، و سيشهد بداية انطلاق التدريبات البدينة والفنية للعنابي الذي سيخوض 4 مباريات خلال النصف الثاني من مرحلة الإعداد ، وتبدأ بلقاء فريق بالدوري النمساوي وفريق إيطالي وآخر تركي والهلال أو النصر السعوديين.

وينتظر ان يحسم الوحدة ملف الاجنبي الرابع خلال الايام المقبلة ليحلق بالفريق في معسكر النمسا ، من خلال المفاوضات التي تجرى حاليا مع الدولي المغربي نورالدين المرابط الذي يلعب في الدوري الاسباني، ولاعب اخر من تشيلي يشارك في الدوري التركي.