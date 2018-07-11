اتحاد كلباء يشارك بمؤتمر اقتصاد كرة القدم في روسيا

المصدر: محمد فاضل - دبي

أعلن نادي اتحاد كلباء عن مشاركة نائب رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس اللجنة الفنية، سيف سلطان المحرزي، ومدير التسويق والترويج بالنادي، عماد المكاوي، في مؤتمر الفيفا والحكومة، الذي يسلط الضوء على اقتصاد كرة القدم، وانطلق أمس على هامش منافسات كأس العالم 2018 في موسكو، ويختتم غداً.

وأوضح النادي، في بيان صحافي، أن المحرزي سيقدم بعض المقترحات عن تنمية اقتصاد الدول، من خلال بطولات كرة القدم، وتقديم شرح مبسط لما شهدته دولة الإمارات في الآونة الأخيرة من تنظيم بطولات، ولما قامت به من فعاليات واستضافت بطولات دولية لكرة القدم، وأيضاً للاستفادة من الخبرات التسويقية والترويجية في تنمية الاقتصاد الروسي، بعد انتهاء بطولة كأس العالم الحالية.