الجزيرة يتجمع اليوم استعداداً للموسم الجديد

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يبدأ فريق الكرة بنادي الجزيرة تجمعه، اليوم، لإجراء الفحوص والقياسات الطبية، تعقبها تدريبات خفيفة قبل موعد السفر إلى المعسكر الخارجي، الذي سيقام بهولندا، استعداداً للموسم الجديد.

وسيغادر الفريق إلى أمستردام، السبت المقبل، لإقامة المعسكر الذي يتخلله أداء خمس مباريات ودية، أبرزها مع فريق إيندهوفن أحد أندية المقدمة في الدوري الهولندي، 31 الجاري.

وقال مدير الفريق، حسين سهيل، لـ«الإمارات اليوم»: «تبدأ اليوم إجراءات الفحوص والقياسات الطبية في جمنزيزم النادي، وأحد مستشفيات العاصمة أبوظبي، قبل موعد سفر الفريق إلى هولندا لإقامة المعسكر الخارجي، استعداداً للموسم الجديد، الذي سيقام لمدة ثلاثة أسابيع تحت قيادة المدير الفني الجديد الهولندي مارسيل كايزر».

وأكد سهيل أن المباريات الودية ستبدأ 21 الجاري مع أحد فرق دوري الدرجة الثانية الهولندي، والمباراة الثانية ستقام يوم 24 مع فريق إف سي يونغ رودا، وستقام المباراة الثالثة يوم 28 مع فريق سبارتا روتردام جي سي، والمباراة الرابعة يوم 31 مع فريق إف سي إيندهوفن بطل الدوري الهولندي وأحد فرق المقدمة، وستختتم المباريات الودية في الثالث من أغسطس مع فريق أشيللس 29.

ويعود الجزيرة من هولندا في الخامس من أغسطس المقبل، إذ سيحصل اللاعبون على راحة من يومين إلى ثلاثة، ومن المتوقع أن تقام مباراة ودية بعد استئناف التدريبات في حال طلب المدير الفني ذلك، استعداداً للقاء النصر السعودي في ذهاب دور 32 للبطولة العربية للأندية، التي ستقام بالعاصمة السعودية الرياض 13 أغسطس.

وأشار سهيل إلى أن لاعبي المنتخب الأولمبي الخمسة: محمد العطاس وزايد العامري وخليفة الحمادي وعبدالرحمن العامري وأحمد العطاس، سيغيبون عن تجمع الفريق وكذلك المعسكر الخارجي بهولندا، لارتباطهم بمشاركة المنتخب في دورة الألعاب الآسيوية، التي تستضيفها العاصمة الإندونيسية جاكرتا، في الفترة من 14 أغسطس حتى الأول من سبتمبر المقبلين.

ومن المنتظر أن يشارك في التجمع اليوم اللاعب الغاني الجديد إيرنست أسانتي، الذي تعاقد معه النادي، أخيراً، لمدة عامين كأول صفقة من اللاعبين الأجانب للفريق في الموسم الجديد.

كما يشارك في التجمع اللاعبان البرازيليان: رومارينهو وليوناردو، لحين البت في مصيرهما مع الفريق، سواء بالبقاء أو الرحيل.