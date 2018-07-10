اتحاد كلباء يشارك في مؤتمر اقتصاد كرة القدم في روسيا

المصدر: محمد فاضل - دبي

أعلن نادي اتحاد كلباء عن مشاركة نائب رئيس مجلس ادارة النادي ورئيس اللجنة الفنية سيف سلطان المحرزي في مؤتمر الفيفا والحكومة الروسية، الذي يسلط الضوء على اقتصاد كرة القدم، وانطلق امس على هامش منافسات كاس العالم في موسكو، كما يشارك مدير التسويق والترويج بالنادي عماد المكاوي، ويختتم المؤتمر في الثاني عشر الجاري،

وأوضح بيان صحافي للنادي، ان المحرزي سيقدم بعض المقترحات عن تنمية اقتصاد الدول من خلال بطولات كرة القدم، وتقديم شرح مبسط لما شهدته دولة الامارات في الاونة الاخيرة، ولما قامت به من فعاليات واستضافة بطولات دولية لكرة القدم، وايضاً للاستفادة من الخبرات التسويقية والترويجية في تنمية الاقتصاد الروسي، بعد انتهاء بطولة كاس العالم روسيا الحالية.