بوحميد: ملف اللاعبين الأجانب في شباب الأهلي سيُحسم خلال 10 أيام

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أكد عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم في شباب الأهلي - دبي، خالد بوحميد، أن ملف اللاعبين الأجانب سيتم حسمه بشكل نهائي في غضون 10 أيام على أقصى تقدير.

وقال بوحميد لـ«الإمارات اليوم»: نحن نعمل بأقصى جهد ممكن للانتهاء من هذا الملف، لتكتمل تشكيلة الفريق خلال المعسكر الخارجي المنتظر أن يقيمه الفريق في إسبانيا بداية من منتصف هذا الشهر.

وأوضح: «شباب الأهلي - دبي، يحتاج إلى لاعبَين أجنبيين فقط، إذ إن لدينا استقراراً على الإبقاء على المالدوفي لوفانور من العام الماضي، إلى جانب الأرجنتيني ماورو دياز، الذي تم التعاقد معه بالفعل قبل الفترة، ولدينا حالياً العديد من الخيارات التي ندرسها بعناية كبيرة، بالتنسيق مع المدرب الجديد، لاختيار أفضل العناصر التي تُضيف لقوة شباب الأهلي - دبي، لكن من الصعب أن نُعلن عن تلك الأسماء قبل الانتهاء رسمياً من عملية التفاوض».

وكان نادي شباب الأهلي - دبي، قد استغنى عن خدمات السنغالي ماخيتي ديوب، والكوري الجنوبي شانغ جي موون، إلى جانب الجناح الكرواتي أنتي إرسينغ.

وأعلن مدرب شباب الأهلي - دبي الجديد، التشيلي خوسيه لويس سييرا، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بتقديمه لوسائل الإعلام، أول من أمس، عن رغبته في التعاقد مع محترفين أجانب يلعبون في الخط الأمامي، على حسب قوله.

وأبدى خالد بوحميد تفاؤله الشديد بمستقبل شباب الأهلي، في ظل استقدام مدرب على مستوى عال - حسب قوله - إضافة إلى العناصر الجيدة من اللاعبين والإداريين الموجودين في النادي.

وقال: «الموسم الماضي كان للنسيان، ما حدث كان أمراً طبيعياً في ظل عملية الدمج التي تمت بين ثلاثة أندية، ومستوى الفريق في الموسم الماضي كان أمراً طبيعياً، وهذا لا ينطبق على شباب الأهلي فقط، بل يحدث مع أي كيانات يتم في ما بينها عملية الدمج، فضلاً عن أن ظروف الإصابات لم تسعد المدربين، سواء كوزمين أو مهدي علي لتقديم مستويات أفضل مما كان عليه الفريق، لكني بصدد التأكيد على أن جميع اللجان التي أشرفت على عملية الدمج أدت دورها على أفضل ما يكون، ونحن متفائلون بصورة كبيرة بشأن مستقبل النادي عموماً، وكرة القدم خصوصاً».

ويبدأ اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي دبي، مرحلة الإعداد للموسم الجديد، الذي ينطلق في الثامن من سبتمبر المقبل.

وسيتجمع اللاعبون في مقر النادي بالممزر، لإجراء الفحوص الطبية والانخراط في التدريبات التي تستمر في دبي حتى السفر إلى إسبانيا يوم 16 الجاري لإقامة معسكر خارجي يتخلله خوض عدد من المباريات الودية.

وقال خالد بوحميد: «هناك عدد من اللاعبين سيخضعون لمرحلة من التأهيل، نظراً لعودتهم من الإصابة لفترات ليست بالقليلة، وهناك برنامج خاص سيخضع له الرباعي مانع محمد، ولوفانور، وماجد حسن، وإسماعيل الحمادي، ونتوقع أن يكونوا في قمة جاهزيتهم الصحية في معسكر إسبانيا».

ومن المقرر أن يعقد نادي شباب الأهلي، مؤتمراً صحافياً في الأيام القليلة المقبلة، لتقديم لاعبيه الجدد الذين تم التعاقد معهم إلى وسائل الإعلام.

ونجح شباب الأهلي، في الحصول على خدمات ثلاثة لاعبين مواطنين، هم أحمد العطاس وعبدالله النقبي، إلى جانب أحمد خليل، والأرجنتيني دياز.