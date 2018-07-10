الشحي: أبحث عن تحدٍّ جديد مع الشارقة بعد 12 عاماً مع الوحدة

المصدر: جوني جبور - الشارقة

قال اللاعب الأسبق لنادي الوحدة، المنتقل حديثاً إلى صفوف الشارقة، بعقدٍ يمتد لموسمين، محمد الشحي، إن تجربة البحث عن تحدٍ جديد، وراء التعاقد مع فريق الشارقة، بعد 12 عاماً قضاها مع الوحدة، حقق خلالها العديد من البطولات والألقاب.

وأضاف الشحي في تصريحات صحافية، أن: «الاستقرار الفني على الجهاز التدريبي بقيادة المدرب المواطن، عبدالعزيز العنبري، بجانب نجاح إدارة النادي على مدار العامين الماضيين في بناء فريق جديد يملك مقومات العودة تدريجياً بالملك إلى سابق أمجاده، شكل عاملاً مشجعاً في خوض تجربة جديدة مع فريق الشارقة، والدفاع عن ألوانه في الموسم الكروي الجديد 2018-2019».

موضحاً: «منذ تولي المدرب عبدالعزيز العنبري لقيادة الفريق في الموسم الماضي، وأداء الشارقة في خط تصاعدي، كما أن نادي الشارقة يزخر بالمواهب الشابة القادمة من فرق المراحل السنية، التي تسعى غالبية الأندية لاستقطابها والتعاقد معها، وهذه العوامل شجعتني على اتخاذ قرار خوض تحد جديد مع فريق يسير على خطى العودة إلى أمجاده السابقة، فضلاً عن وجود إدارة تعمل بصورة مستمرة على دعم الفريق على الصعد كافة».

وأشار الشحي إلى الفترة التي قضاها مع الوحدة، وقال: «لم أعرف كرة القدم إلى من بوابة نادي الوحدة الذي حققت معه العديد من الألقاب، وتربطني فيه صداقات كثيرة، وأتمنى للوحدة وافر الحظ في الموسم الجديد».

وعن طموحاته مع الشارقة، قال الشحي: «بكل تأكيد الاستقرار الفني والتعاقدات الجديدة التي قامت بها إدارة النادي، ستمنح الفريق وضعية أفضل بكثير مقارنة بالموسم الماضي، وستجعل منه رقماً صعباً، خصوصاً أنني سأعمل برفقة زملائي اللاعبين على تحقيق أفضل النتائج الممكنة».

واستطرد الشحي قائلاً: «التقدم خطوات إضافية على سلم ترتيب دوري المحترفين مقارنة بالمواسم الماضية أمر مهم للغاية، وأتوقع قدرة الشارقة في المنافسة على أحد ألقاب الموسم الجديد، وهو طموح مشروع في ظل المقومات التي يمتلكها الفريق».

واختتم: «استهلال الفريق مطلع هذا الشهر أولى مراحل الإعداد للموسم الجديد ستمنحني الوقت الكافي للتأقلم مع الفريق، خصوصاً أن الشارقة سيتجه في 18 يوليو الجاري إلى معسكر خارجي سيخوض خلاله العديد من المباريات الودية، قبل العودة في الـ10 من الشهر المقبل إلى الدولة لوضع اللمسات الأخيرة قبيل ضربة بداية الموسم».

ويعد مهاجم الوحدة الأسبق محمد الشحي (30 عاماً)، ضمن أربعة لاعبين مواطنين حرصت إدارة نادي الشارقة أخيراً على التعاقد معهم، هم: محمد الظاهري القادم بدوره من نادي الوحدة، وفوزي فايز القادم من العين، وآخرهم الحارس الشاب مايد مصبح، القادم من نادي شباب الأهلي، بجانب محمد الشحي.