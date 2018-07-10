الرميثي: نفخر بتفوّق زوارق الإمارات في مونديال «إكس كات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حلق أبطال الإمارات بالألقاب والمراكز الأولى، في السباق الثاني للجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الإكس كات، التي أقيمت في مدينة ستريسا الإيطالية، إذ حل زورق شرطة دبي بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي في المركز الأول، وجاء في المركز الثاني والوصافة زورق أبوظبي 4، بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي، وحل ثالثاً زورق أوف شور 222 الإيطالي بقيادة جيوفاني كاربتيلا ودارين نلسون، وتمكن زورق شرطة دبي من حسم المنافسة لصالحه، بعد أن أنهى دورات السباق متصدراً منذ البداية وحتى النهاية، في حين تفوق زورق أبوظبي 4 بالبقاء في الوصافة أيضاً ودون أي تراجع، وفي السباق نفسه حل زورق أبوظبي 5، بقيادة راشد الطاير وماجد المنصوري، في المركز السادس.

سلطان بن خليفة يشيد بنتائج أبطال الإمارات قدم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، إشادة بما قدمته الأطقم والزوارق الإماراتية في البطولة العالمية لإكس كات، وأكد سموه أن «الإنجاز دوماً يقاس بقدرات الأبطال، وقدرات أبطالنا عالية، وقدرتهم على التميز تصنع الفارق دوماً، لمصلحة رياضة الإمارات في البطولات البحرية».

وكانت الزوارق الثلاثة الأولى قد سجلت المراكز نفسها، من خلال السباق الرئيس الأول للمنافسة، ليأتي ترتيب السباق الثاني دون أي تغيير ملحوظ من خلال المراكز الأولى على المنصة، وبهذه النتيجة وصل زورق شرطة دبي إلى النقطة رقم 140 في صدارة الترتيب العام للمنافسة، بينما ينافسه في المركز الثاني زورق أوف شور بـ92 نقطة، وزورق أبوظبي 4 برصيد 82 نقطة، لتنتقل إثارة البطولة والمنافسة إلى الجولة المقبلة والثالثة من عمر البطولة في الصين، في سبتمبر المقبل.

من جهته، هنأ رئيس بعثة فريق أبوظبي، سالم الرميثي، أبناء الإمارات على التفوق، مشيداً بأداء زورق شرطة دبي وما قدمه من تميز في البطولة، بالإضافة إلى تفوق أداء زورق أبوظبي 4، الذي حل وصيفاً في كلا السباقين، وأكد الرميثي أن ما قدمه زورق أبوظبي 4 كان أداء مثالياً في الجولة الثانية من البطولة، وفي ثاني ظهور فقط للثنائي معاً في المنافسة، وقال: «شارك فالح وشون معاً في الجولة الماضية للمرة الأولى رسمياً في الفجيرة، وحصدا النتيجة المثالية والأروع في الجولة الثانية معاً من البطولة، بإحراز المركز الثاني مرتين في كلا السباقين، زورق أبوظبي لم يقدم النتيجة الأفضل له فقط، وإنما قدم نفسه أيضاً كمنافس قوي على اللقب العام للموسم، حيث وصل الآن إلى المركز الثالث وبقوة». وأضاف الرميثي: «ستكون لزورق أبوظبي 4 كلمة أفضل وأداء منتظر في الجولات المقبلة، ونثق بأنه سيكون قادراً على أن يزاحم المتصدر حالياً (زورق شرطة دبي) على المراكز الأولى، خصوصاً مع ما يقدمه من مستويات فنية عالية في البطولة».

وعبر الرميثي عن السعادة الكبيرة بأن يكون التقدم والتفوق حليفين لزوارق الإمارات في ستريسا، لاسيما أن المنافسة العالمية قد سجلت الحضور الأفضل والأكبر للزوارق الإماراتية، وقال: «مشاهدة التفوق الصريح والتمكن للشباب الإماراتي في المدينة الأوروبية، مكسب كبير لنا ونفخر به كثيراً، حيث إن الجميع هنا تابع وشاهد المنافسة، واستمتع بما يقدمه أبناؤنا من مستوى عالٍ».