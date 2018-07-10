12 ميدالية للاعبات الفجيرة في بطولة الحسن للتايكواندو

المصدر: محمد فاضل ـــ دبي

أسهمت لاعبات نادي الفجيرة للفنون القتالية في تحقيق إنجاز جديد، يضاف لإنجازات الإمارات في الرياضة النسوية، إذ أحرزن 12 ميدالية في بطولة الحسن الدولية المفتوحة للتايكواندو، التي اختتمت أمس، في العاصمة الأردنية عمان، والمصنفة بالتصنيف العالمي G1 من قبل الاتحاد الدولي.

جاءت الميداليات بواقع ثلاث ذهبيات، وثلاث فضيات، وست برونزيات.

وأهدى رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، العميد أحمد حمدان الزيودي، النجاح في البطولة إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة الرئيس الفخري للاتحاد، تثميناً للدعم غير المحدود لسموه بالنقلة النوعية للتايكواندو في الإمارات. من جهته، أثنى المدير الفني لنادي الفجيرة للفنون القتالية، نادر أبوشاويش، على الروح الرياضية، التي تمتعت بها اللاعبات أثناء المنافسات.