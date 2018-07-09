شباب الأهلي يقدّم مدربه التشيلي سييرا

المصدر: سيد مصطفى - دبي

قدّم شباب الأهلي مدربه الجديد، التشيلي خوسيه لويس سييرا، في مؤتمر صحافي عقد، أمس، بمبنى أكاديمية النادي، حيث سيتولى تدريب الفريق خلفاً للمدرب الوطني، مهدي علي.

وقال عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم في شباب الأهلي، خالد بوحميد، جئنا اليوم لتقديم سييرا مدرباً للنادي في الموسم المقبل، لكننا لا نريد أن نُعلن عن أي تفاصيل متعلقة بمدة العقد أو بالجانب المالي، ونفضل أن يكون هذا الأمر سرياً بيننا وبين المدرب.

وأضاف: «لو لاحظتم، منذ انتهاء الموسم الماضي، لم يخرج أي أحد من النادي للحديث عن الأمور التي تخص كرة القدم، وهذه ضمن استراتيجيات عملنا، لكن ما أود أن أذكركم به أن النادي الأهلي في السابق كان مستقراً على مدربه الروماني، كوزمين، لسنوات طويلة، ونادي الشباب سابقاً كان مستقراً هو الآخر من الناحية الفنية مع مدربيه لفترات طويلة، وهذه السياسة بلاشك لن تتغير في الكيان الجديد».

وتابع: «اختيار سييرا جاء بعد دراسة مستفيضة عن مدربين آخرين، بعد أن لاحظنا أن هناك توافقاً كبيراً في الأفكار والأهداف وكذلك والطموحات، ونحن على ثقة بأن المدرب الجديد قادر بما يملكه من خبرات كبيرة على تحقيق كل الأهداف التي نصبو إليها جميعاً في الموسم الجديد».

وأشار «نتطلع بكل ثقة لموسم نغير من خلاله الصورة التي ظهر بها الفريق في الموسم الماضي، الذي تخلله العديد من الصعوبات والمشكلات سواء على صعيد الإصابات أو تغير الأجهزة الفنية، وهذا أمر واقع ولا نختلق أعذاراً، فالمدرب السابق، مهدي علي، لم يتمكن من خوض ثلاث مباريات متتالية بتشكيلة واحدة بسبب الإصابات».

وأوضح: «علينا أن نقتنع بأن في كرة القدم هناك فرق تجتهد وتعمل، مثلما فعلت أندية مثل الوحدة والوصل، وأيضاً العين بطل الدوري، كل هذه الفرق عملت وتستحق أن نُشيد بما قامت به».

ونفى خالد بوحميد أن يكون هناك اتجاه للتعاقد مع الأسماء التي وردت في مواقع التواصل الاجتماعي أو بوسائل الإعلام المختلفة.

وقال: «فيلانويفا ليس من خيارات شباب الأهلي، واللاعب جدد بالمناسبة عقده مع ناديه السعودي، اتحاد جده، أما بخصوص المصري، محمود عبدالمنعم (كهربا)، فطرح اسمه مع شباب الأهلي كان إعلامياً ولم يكن ضمن حساباتنا».

ولفت: «ملف اللاعبين الأجانب تتم دراسته بالتنسيق مع المدرب الجديد، وسنسعى خلال وقت قريب إلى الانتهاء منه في غضون أيام قليلة».

وسبق للمدرب التشيلي، خوسيه لويس سييرا، أن تولى تدريب فيلانويفا وكهربا حينما كان على رأس الجهاز الفني لفريق الاتحاد السعودي.

سييرا: أعمال المدربين تكتب نجاحاتهم

أكد مدرب شباب الأهلي الجديد، التشيلي خوسيه لويس سييرا، أنه لم يأتِ إلى دبي كي يطمس تاريخ أحد، في إشارة إلى المدرب السابق، الروماني أولاريو كوزمين، وما حققه من نجاحات في الدوري، لكنه جاء من أجل كتابة تاريخ جديد له مدرباً.

وأجاب سييرا على أحد الأسئلة المتعلقة بمقارنته مع كوزمين قائلاً: «التاريخ هو من يكتب نجاحات الأندية، والمدربون تكتب أعمالهم نجاحاتهم، لقد عملت من قبل مع أندية كبيرة، سواء في إسبانيا أو تشيلي أو السعودية، كان هناك مدربون عظماء سبقوني، ومدربون عظماء سيأتون بعدي، هذه حال كرة القدم، لكنني هنا أكتب قصتي بنفسي وليس للمقارنة مع أحد».

وأضاف: «هناك مدربون اجتهدوا من قبلي، وأنا جئت كي أنجح مع النادي، طموحي أن أنافس على كل البطولات، كما هو شعور كل المدربين الذين يعملون في الدوري هنا، أشكر إدارة شباب الأهلي أنها أتاحت لي الفرصة للعمل في الإمارات».

وعن إمكانية أن يتم التعاقد مع لاعب تشيلي من جنسية المدرب، رد سييرا بقوله: «بالنسبة لي لا أهتم بجنسية اللاعب الذي سأشرف على تدريبه بقدر ما يهمني مستواه وقيمته كلاعب، وأود أن أشير إلى أن الاتجاه سيكون بدعم الفريق بعناصر يغلب عليها اللعب في الخط الأمامي».

شباب الأهلي يعسكر في إسبانيا

أعلن عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم في شباب الأهلي - دبي، خالد بوحميد، أن بداية فترة الإعداد للموسم الجديد ستبدأ غداً، وستبدأ بإجراء الفحوص الطبية وتدريبات في دبي، قبل السفر إلى إسبانيا، في 16 الجاري، لإقامة معسكر خارجي استعداداً للموسم الجديد.

وقال بوحميد للصحافيين: «سيستمر معسكر الفريق في إسبانيا حتى 11 أغسطس المقبل، وسنلعب خلاله العديد من المباريات الودية، التي يتم الاتفاق عليها حالياً، ثم يعود الفريق إلى دبي لاستكمال تحضيراته وخوض عدد من المباريات الودية هنا».