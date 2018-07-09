«الجوجيتسو» إلى كازاخستان للمشاركة في بطولة آسيا

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أعلن اتحاد الجوجيتسو أن المنتخب الوطني سيغادر، غداً، إلى مدينة اكتاو الكازاخستانية، للمشاركة في النسخة الثالثة من بطولة آسيا، المقررة يومَي 13 و14 الجاري، وهي محطة مهمة وأخيرة للمنتخب قبل الظهور في آسياد جاكرتا.

ويترأس البعثة المدير التنفيذي للاتحاد، فهد علي الشامسي، وتضم 18 لاعباً ولاعبة هم: حمدان البلوشي، عبيد النعيمي، زايد الكثيري، عبدالله الحمادي، فهد المنصوري، سلطان آل علي، خليفة السويدي، مانع البريكي، علياء الضنحاني، شمسة الكتبي، علياء الظاهري، شما الكلباني، مها الهنائي، هيا الجهوري، شمسة العامري، ميرة الراشدي، حمدة الشكيلي ومهرة الهنائي.

كما تضم البعثة أعضاء الجهاز الفني والإداري المكون من: هنريكي ريزندي وميشيل داسيلفا مدربين لمنتخب الرجال، وعبدالله الشامسي إدارياً، وبرونا ماركيز مدربة لمنتخب الفتيات، وآمنة الأزدي إدارية.

وأكد فهد علي الشامسي في تصريحات صحافية أن الإمارات تملك منتخبات عدة في وقت واحد، كلها جاهزة لتمثيل الدولة ورفع شعارها في كل المحافل، ويوجد أحد هذه المنتخبات حالياً بالولايات المتحدة الأميركية في معسكر خارجي، والثاني يستعد حالياً للمشاركة في البطولة الآسيوية، وسنختار منهم جميعاً أفضل تشكيلة لتمثيل الدولة في آسياد جاكرتا، الشهر المقبل، وهي التحدي الكبير الذي يستعد له الجميع منذ فترة طويلة.

من جانبه، أكد البرازيلي، هنريكي روزيندي، أن المنتخب في حالة معنوية وفنية عالية، واللاعبون الذين تم اختيارهم، معظمهم من صغار السن، سواء البنون أو البنات، مشيراً إلى أن البطولة ستكون قوية للغاية، لأنها التجربة الرسمية الأخيرة للمنتخبات قبل الآسياد.

وعن استعدادات المنتخب قال «تدريبات المنتخب لم تتوقف منذ نهاية النسخة العاشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو».