بني باس يتعاقد مع الكولمبي مايكل اورتيغا

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

تعاقدت شركة نادي بني ياس لكرة القدم مع اللاعب الكولمبي مايكل اورتيغا لمدة موسم قادماً من نادي ديبورتيفو باستو الكولمبي.

ويشار إلى أن اللاعب ذو السبعة والعشرين عاما سبق له تمثيل منتخب كولمبيا للشباب مع تجربة احتراف أوروبية في اندية ليفركوزن وبوخوم في ألمانيا واندية لوندرينا و فيغيورينسي في البرازيل بالإضافة إلى نجومية اللاعب مع ناديه ديبورتيفو باستو في بلده كولمبيا.

وسيقدم اللاعب المنضم حديثاً لبني ياس عدة خيارات في تشكيلة السماوي حيث يلعب في مركز صانع الألعاب والجناح ولاعب الإرتكاز وسيكون متاحا في جميع تلك المراكز للجهاز الفني للفريق الأول .