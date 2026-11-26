لندن - د ب أ

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ تعرضه لهجوم إلكتروني أسفر عن سرقة معلومات شخصية وتجارية.

وعلمت هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ أن اختراق البيانات لم يشمل أي وثائق تتعلق بمقترح ”فيفا فوروارد إنتربرايز“ المثير للجدل، وهو المخطط الذي لم ينجح فيه رئيس الاتحاد، جياني إنفانتينو، لبيع حصة من حقوق كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

وأوضحت ”بي بي سي“ أن الواقعة لم تكن نتيجة خلل في أنظمة الاتحاد الدولي أو تقنياته، إذ تمكن قراصنة من الوصول إلى الوثائق عبر انتحال صفة موظفين واستغلال هذه الصفة.

وذكر ”فيفا“ في بيان: يؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم تعرضه لهجوم إلكتروني إجرامي أدى إلى وصول غير مصرح به إلى مجموعة محدودة من المعلومات الشخصية والتجارية.

وأضاف: يعمل ”فيفا“ بشكل وثيق مع السلطات المعنية، بما في ذلك جهات إنفاذ القانون.

وأشار البيان: يدين ”فيفا“ بأشد العبارات الاستحواذ غير القانوني على المعلومات ونشرها، ولا سيما البيانات الشخصية. وتمثل هذه الأفعال انتهاكا خطيرا وغير مقبول للخصوصية، وقد تترتب عليها عواقب كبيرة بالنسبة للأشخاص المعنيين.

وأعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم هاندسوم بوي هاكينج كلوب مسؤوليتها عن الهجوم الإلكتروني، بعدما نشرت الأسبوع الماضي صورا من ملفات تابعة لـ”فيفا”.

وتزعم المجموعة أنها تمكنت من الوصول إلى 12 جيجابايت من البيانات، فيما تشير التحليلات إلى أن هذه الكمية تقل عن 0.1% من إجمالي البيانات التي يحتفظ بها الاتحاد الدولي، وأن الهجوم استهدف المؤسسة وليس أفرادا بعينهم.