ميسي يقود إنتر ميامي إلى الأدوار الإقصائية

مرر النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، كرة حاسمة لمواطنه، رودريغو دي بول، وأنهى المهاجم المكسيكي، جيرمان بيرتيرامي، صيامه التهديفي، ليحجز إنتر ميامي مقعده في الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» للدوري الأميركي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه نيويورك سيتي (2-صفر).

وحقق المدرب الأرجنتيني، كريستيان «كيلي» غونزاليس، أول فوزين متتاليين له منذ توليه مهامه الفنية الشهر الماضي، ليضمن إنتر ميامي، صاحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة خلف ناشفيل (66)، على الأقل مركزاً ضمن بطاقات الدعوة «وايلد كارد»، وذلك قبل خمس جولات من النهاية.

ومنح احتلال إنتر ميامي للمركز الثاني أفضلية اللعب على أرضه في الأدوار الإقصائية.