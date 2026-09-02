"مؤامرة اختطاف تستهدف مبابي".. تفاصيل صادمة تكشفها تحقيقات الشرطة الفرنسية

كشفت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية عن معلومات صادمة، بشأن استهداف كيليان مبابي نجم ريال مدريد، من قبل عصابة يُشتبه في تخطيطها لعدة عمليات اختطاف واقتحام منازل.

ووفقا للصحيفة فقد تم توجيه تهمة السطو إلى المُنظم كليمنت (18 عاماً)، وذلك بصفة رسمية في 21 أغسطس 2026 بمدينة نانتير الفرنسية، حيث يشتبه بأنه العقل المُدبر.

ويُزعم أن المتهم الشاب الذي كان مسجوناً بالفعل على ذمة قضية أخرى، استمر في إصدار التعليمات من زنزانته، لاسيما عبر تطبيق سناب شات، وأفادت التقارير أن تحليل جهازين تم ضبطهما في السجن، مكن المحققين من اكتشاف 26 عنواناً، تعود لأفراد أثرياء من بينهم رجال أعمال ومغنون ولاعبو كرة القدم.

وكان كيليان مبابي من بين المستهدفين، في مؤامرة الاختطاف هذه، إلى جانب مغني راب وعدد من رجال الأعمال.

وبدأت القضية بعد عدة هجمات، أبرزها استهداف صانع ساعات، من جانب رجال أعمال، تنكروا في زي سائقي توصيل طلبات قبل أن يتعرض متجره للسرقة بعد أيام قليلة.

وكشف تحقيق وحدة مكافحة الجريمة المنظمة تدريجياً عن الشبكة الإجرامية، وقال مصدر قضائي لصحيفة "لو باريزيان": "كان يريد استهداف مغني راب، ولاعب كرة القدم كيليان مبابي".