وليام ونجوم الرياضة يطلقون مبادرة للوقاية من الانتحار

تنضم مجموعة ​من أشهر نجوم الرياضة في بريطانيا إلى ‌الأمير وليام، لإطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى مساعدة القطاع الرياضي على بذل مزيد من الجهود للمساعدة في منع الانتحار.

وسيرافق وليَ العهد الفائزون البريطانيون بالميدالية الذهبية الأولمبية، كيلي هولمز وجيسون ولورا كيني، ولاعبة كرة القدم ⁠السابقة، جيل سكوت، في الحدث الذي سيقام على ملعب نادي إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يتزامن مع اليوم العالمي للوقاية من الانتحار.

وتعد قضية الصحة النفسية والوقاية من الانتحار أحد المحاور الرئيسة لحملات ولي العهد البريطاني، وفي أكتوبر الماضي كاد ‌يذرف الدموع وهو يناقش تأثير الانتحار مع امرأة انتحر زوجها.

ويهدف برنامج «إلى جانبك» (أون يور سايد)، الذي أنتجته المؤسسة الملكية، وهي المنظمة الخيرية التابعة لوليام وزوجته كيت، إلى مساعدة الأشخاص في الأوساط الرياضية على اكتشاف العلامات ​التحذيرية وتقديم الدعم للأفراد ‌قبل أن ​يصلوا إلى نقطة الأزمة.

وقال مكتب ⁠وليام في قصر كنسينغتون إن مجموعة الأدوات، المصممة بالشراكة مع مؤسسة «نطارد الوصمة الاجتماعية» الخيرية، المعنية بالصحة ​النفسية، يمكن ⁠استخدامها من ⁠قبل الأندية المحلية، وصولاً إلى المنظمات المرموقة، وأضاف المكتب: «هذه الأدوات مهمة لكل من يشارك في الرياضة، بمن فيهم اللاعبون ⁠والمدربون والموظفون والمتطوعون والأسر والمتفرجون».

واحتفالاً بإطلاق هذه المجموعة، أنتجت المؤسسة الملكية فيلماً قصيراً لتسليط الضوء على الوقاية من الانتحار، يظهر فيه نجم كرة القدم هاري كين، إضافة إلى جورج راسل سائق «فورمولا 1».

وأفاد قصر ‌كنسينغتون بأن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، والاتحاد البريطاني ​للدراجات، من المقرر أن تعلن عن التزاماتها بتطبيق مجموعة الأدوات هذه ضمن سياساتها وممارساتها.

وأُطلقت الشبكة الوطنية للوقاية من الانتحار في عام 2025، بمساعدة تمويل قدره مليون جنيه ​إسترليني من المؤسسة ‌الملكية.