الأردن يواجه فنزويلا ودياً في عمّان اليوم

يبحث منتخب الأردن عن استعادة نغمة الفوز التي غابت عنه في مبارياته الثماني الأخيرة، عندما يلتقي نظيره الفنزويلي في مباراة دولية ودية، اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الثاني في عمّان، في اختباره الأخير ضمن النافذة الدولية الحالية.

ولم يحقق «النشامى» أي فوز في مبارياتهم الثماني الأخيرة، من بينها ثلاث مواجهات خاضوها في مشاركتهم الأولى في كأس العالم 2026، قبل أن يتعادلوا مع سورية 1-1 ودياً في عمّان في 27 سبتمبر الماضي.

ويعود آخر فوز للأردن إلى تغلبه على السعودية 1-0 في نصف نهائي كأس العرب، في 25 ديسمبر 2025، على ملعب البيت في قطر.