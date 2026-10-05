بعد الهزيمة التاريخية.. مودريتش: أشعر بـ «الخجل»

قال الكرواتي لوكا مودريتش إنه ​شعر بالخجل من أداء فريقه بعد ‌خسارته 7-صفر ​أمام إنجلترا في رييكا أول من أمس، وذلك في أثقل هزيمة في تاريخ منتخب كرواتيا لكرة القدم. وكانت الهزيمة الأثقل لكرواتيا سابقاً الخسارة 6-صفر أمام إسبانيا عام 2018. وقال مودريتش، اللاعب الأكثر ⁠مشاركة مع المنتخب الوطني، إن الطريقة التي جاءت بها الهزيمة أمام إنجلترا غير مقبولة. وقال لصحيفة يوتارني المحلية «من الصعب إيجاد تفسير لمثل هذا الأداء الذي ‌افتقر للالتحامات والمخالفات والروح القتالية والترابط.. أنا هنا منذ 20 عاماً، لكن لأول مرة أشعر ‌بالخجل بعد مباراة. يمكنك أن تخسر أو أن ‌تلعب ضد منافس أفضل منك. ‌لكن الخسارة بهذه الطريقة أمر ​غير مقبول».