البرازيل تقسو على الهند في «ودية» غير مسبوقة

أظهرت البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، لمحات من مستواها الرفيع بفوزها 4-0 على الهند، في مباراة ودية غير مسبوقة بين البلدين في كولكاتا أمس. وسجل أهداف «السامبا» إستيفاو ويليان في الدقيقة (28)، وبيدرو (42)، وصموئيل لينو (58 و90+5). وأثارت استضافة الهند منتخب البرازيل للمرة الأولى حماسة كبيرة، لكن اللاعبين دخلوا ملعب سولت ليك الذي يتسع لـ65 ألف متفرج، أمام مدرجات نصف ممتلئة. وألقى منتقدون باللوم على أسعار التذاكر في ضعف الحضور، رغم مشاركة أبرز نجوم البرازيل، ومن بينهم فينيسيوس جونيور. وبلغ سعر أرخص التذاكر (10 دولارات)، لكنها نفدت بعد دقائق من طرحها للبيع عبر الإنترنت، فيما تراوحت أسعار الفئات التالية بين (36 إلى 260 دولاراً).