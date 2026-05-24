توتنهام يكافح للبقاء في الدوري الإنجليزي

يجب على توتنهام تجنب الهزيمة أمام إيفرتون، اليوم، في مباريات المرحلة الـ38، الأخيرة، لضمان بقائه في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل. وأصبح صراع الهبوط محصوراً بين ويستهام يونايتد، صاحب المركز الـ18 (الثالث من القاع) وتوتنهام هوتسبير، الذي يوجد في المركز الـ17، أولى مراكز الأمان، من أجل البقاء في المسابقة.

وتكفي نقطة واحدة نادي شمال لندن للبقاء في الـ«بريمييرليغ» وهبوط وستهام، نظراً لتفوق توتنهام بفارق الأهداف الكبير.

ورغم خوضه المباراة على أرضه، إلا أن الأرقام لا تصب في مصلحة توتنهام الذي خسر 10 من مبارياته الـ18 في ملعبه في الدوري هذا الموسم.