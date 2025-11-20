كوراساو.. أصغر دولة تتأهل إلى كأس العالم

أصبحت كوراساو، البلد الكاريبي الصغير، الدولة الأقل تعداداً للسكان التي تتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، في حين حجزت هايتي مقعدها في البطولة، للمرة الأولى منذ 52 عاماً، إلى جانب بنما، وانضمت المنتخبات الثلاثة المشاركة في تصفيات كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) إلى كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، التي تستضيف نهائيات 2026 الصيف المقبل، وحافظت كوراساو على المركز الأول ضمن المجموعة الثانية بتعادلها السلبي مع جامايكا في كينغستون، أول من أمس، لتصبح الدولة الأقل تعداداً للسكان التي تتأهل إلى كأس العالم (156 ألف نسمة).

وهي المشاركة الأولى في تاريخ هذه الجزيرة الكاريبية الصغيرة الواقعة شمال فنزويلا.