خروج ميسي مصاباً في مواجهة إنتر ميامي ونيكاكسا

خرج النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مصاباً في الدقائق الأولى من مباراة فريقه إنتر ميامي الأميركي ضد نيكاسكا المكسيكي، في مسابقة كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية لكرة القدم، التي انتهت بفوز فريقه 5-4 بركلات الترجيح، بعد تعادلهما 2-2 في الوقت الأصلي، وتعرض ميسي لإصابة عضلية على ما يبدو في الدقيقة 11، عندما اصطدم بمدافع نيكاسكا، ألكسيس بينيا، قبل أن يستلقي على الأرض لتلقي العلاج، لكنه لم يتمكن من إكمال المباراة، وقال مدرب إنتر ميامي، الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو: «شعر ميسي بانزعاج لكن لا يمكننا تشخيص ما حدث له قبل الغد، ثمة أمر ما من دون شك، ربما ليس خطراً، لأنه لم يكن يعاني كثيراً، لكنه شعر بألم».