تشهد محكمة مدريد، يوم غد الأربعاء، جلسة مصالحة رسمية بين إدارة برشلونة ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، على خلفية اتهامات الأخير للنادي الكتالوني بالفساد في “قضية نيغريرا”، وسط سعي كتالوني إلى إلزامه بالتراجع العلني عن تصريحاته.

ووفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، تنطلق الجلسة بحضور رئيسي الناديين أو من يمثلهما من المحامين المعتمدين، للنظر في طلب المصالحة الذي تقدم به الجانب الكتالوني.

تعود شرارة النزاع إلى المؤتمر الصحافي الذي عقده بيريز في 12 مايو الماضي، وأتبعه بمقابلة تلفزيونية عبر قناة “لا سيكستا” في اليوم التالي.

وشنّ رئيس النادي الملكي هجوماً حاداً على برشلونة ومنظومة التحكيم الإسبانية، واصفاً القضية بأنها “أكبر فضيحة فساد غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم العالمية”.

واتهم بيريز برشلونة صراحة بـ “الفساد وإثراء الحكام والاستفادة من قراراتهم”، مشككاً في نزاهة عدد من ألقاب الدوري الإسباني التي تُوّج بها غريمه التقليدي. وقال حينها: “من غير المقبول أن تظل أهم رياضة موضع شبهة فساد مدفوع الأجر لأكثر من 20 عاماً”، مضيفاً: “فزت بسبعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا ومثلها في الدوري الإسباني، وكان بإمكاني الفوز بـ14 لقباً محلياً لولا أن البقية سُلبت مني”.

وواصل التصعيد في المقابلة التلفزيونية، متحدثاً عن “فساد ممنهج”، ومتهما الحكام الحاليين بمواصلة المخالفات نفسها، ومؤكداً أن فريقه خسر ما بين 16 و18 نقطة في الموسم الماضي بسبب قراراتهم.

وأوضحت “موندو ديبورتيفو” أن رئيس برشلونة خوان لابورتا وفريقه القانوني تقدموا في 12 يونيو الماضي بطلب رسمي لعقد جلسة مصالحة، كإجراء تمهيدي يسبق رفع دعوى جنائية بتهمة التشهير والسب والقذف.

يسعى برشلونة عبر هذه الخطوة إلى إلزام بيريز بالتراجع العلني عن تصريحات يصفها بـ“الكاذبة والمسيئة للغاية لسمعة النادي وصورته المؤسسية“. وتمثل جلسة الغد الفرصة القانونية الأخيرة للطرفين للتوصل إلى تسوية ودية قبل المضي في إجراءات التقاضي الجنائي.